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Yenimahalle'de ekmek fırınlarını denetlendi

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sofraların olmazsa olmazı ekmek fırınlarını denetledi. Denetimler esnasında merdiven altı, sağlıksız koşullarda üretim yapan fırınlara cezai işlem uyguladı. 
Yenimahalle'de ekmek fırınlarını denetlendi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde ekmeklerin gramajı ile satışı yapılan tüm unlu mamullerin üretim koşulları ve öncelikle hijyen şartlarını kontrol etti. 

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Bazlamacıda istenmeyen görüntü
Yenimahalle Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan ve bazlama, gözleme üretimi yapan imalathanedeki sağlıksız koşullar zabıta ekiplerini de şaşırttı. İşletmede ayakaltında istiflenen bazlama ve gözlemeler, hijyen koşullarının göz ardı edilmesi ve depolama alanındaki ürünlerin yerlerde ve açıkta olması nedeniyle imalathane hakkında tutanak tutularak mühürlemek için gerekli işlemler başlatıldı.

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Rutin kontroller çerçevesinde Demetevler ve Yenimahalle merkezdeki fırınları tek tek denetleyen ekipler, açıkta bırakılan un, maya ve hamurların üzerini kapatmayan, merdiven altı üretim yapan ve sağlık koşullarını hiçe sayan fırınlara işlem yaparken çalışanların maske ve eldivenlerini de kontrol ederek işyeri sahiplerini ve halkı sosyal mesafe kurallarına uymaya davet etti.

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Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynatmayacağız
Rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynatmayacağız. Esnafımıza cezai işlem uygulayarak zor duruma düşmelerini istemeyiz, fakat kimsenin halkın sağlığıyla da oynamaya hakkı yok. Bizim görevimiz işini layığıyla yerine getirmeyenlere gereken uyarıları yapmak ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vermek” dedi.

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