Yenimahalle'de engelsiz buluşma

Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi, açıldığı günden bu yana engellilerin vazgeçilmez adresi oldu.

Tesiste çalışmalara katılan üyelerin aileleri ile bir araya geldiği tanışma kahvaltısında gönüllerince eğlenen engelliler unutamayacakları bir gün yaşadı.

Dolu dolu“Nefes”

Engelliler için özel çalışmaların yapıldığı tesiste müzik, resim, ahşap boyama gibi etkinliklerle engelliler hem kendilerini geliştiriyor hem de hayata daha pozitif bakmaya başlıyor. Randevulu eğitimlerin verildiği tesiste 3 yaş grubundan başlayarak, engel durumuna göre çalışmalar yapılıyor. Psikolog ve sosyologlar tarafından ücretsiz verilen aile danışmanlığı hizmetiyle de engelli bireylerin ve ailelerinin hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelinmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Yaşar, engelleri kaldırdık

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, engelleri ortadan kaldırmak için projeler ürettiklerini ve bu tesisin çok önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade ederek, “Bu tesisi yaparken engelli vatandaşlarımızın hayata katılımlarını amaçladık. Onların önüne engel olmadan yollarını açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Onların yüzündeki her gülücük bizim için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı” diye konuştu.