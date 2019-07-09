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Yenimahalle'de Fidan ailesine engelli rampası

Yenimahalle Belediyesi, Ergenekon Mahallesi’nde ikamet eden Fidan Ailesi’nin rampa sorununu yerinde tespit ederek, aileyi eve bağımlı yaşamaktan kurtardı.
Yenimahalle'de Fidan ailesine engelli rampası

25 yaşında geçirdiği ani atak sonucu, süreç içerisinde tekerlekli sandalyeye mahkum olan Levent Fidan’ın, Yenimahalle Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimine yapmış olduğu başvuru üzerine harekete geçen Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa çalışma yürüterek, Fidan’ın evine rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası inşa etti.

Engelli Rampası hayatını kolaylaştırdı

Engelli rampasının yanında, akülü sandalyenin güvenle bırakılabilmesi ve şarj edilebilmesi için demir kapı yaparak, elektrik hattını yenileyen ekipler, Fidan’ın hayatını kolaylaştırmak için hummalı bir çalışma yürüttü. 
6 yaşında olan kızını anaokuluna bırakırken dahi aklının hep eşinde olduğunu belirten Aysun Fidan, eşinin bakımında büyük zorluklar yaşadığını ifade etti. 

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“İyi ki Yenimahalle’de yaşıyorum”

Eşi eve rahatça girip çıkamadığı için herhangi bir işe giremediğini söyleyen Fidan “ Engelli rampası yapılmadan önce eşim apartman kapısından eve girmek zorundaydı. Her seferinde merdivenlerden düşüyor, bir yerini sakatlıyordu. Benim gücüm yetmediği için her evden çıkışımızda komşularımızdan destek almak zorundaydım. Yenimahalle Belediyesi’ne başvuru yaptım ve kısa sürede benimle ilgilenerek bu rampayı inşa ettiler. Yanında demir kapıyı yapıp, akülü sandalyeyi şarj edebilmek için balkona elektrik hattı çektiler. Yaşadığım sıkıntıya çözüm üretip, engelli rampasını ailemiz için inşa eden belediye ekiplerine ve Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum. Hayatımız kolaylaştı, artık gözüm arkada kalmadan çocuğumu okula götürüyorum. Eşim evde kapalı kalmıyor. İstediği zaman rahatça dışarı çıkabiliyor. İyi ki Yenimahalle’de yaşıyorum” dedi. 

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