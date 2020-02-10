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Yenimahalle'de gençlerin icatları görücüye çıktı 

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği’nin 5'incisi düzenlendi.
Yenimahalle'de gençlerin icatları görücüye çıktı 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe; Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar, muhtarlar, dernek ve STK Yöneticileri ile çok sayıda okul katıldı.

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Bilim ve sanat bir arada 

Bu yıl Güney Kore’nin de katılımı ile ilk defa Uluslararası nitelik kazanan ve teması “Bilim ve Sanat” olarak belirlenen şenlik, Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda mini konserler ve yöresel dans gösterileriyle başladı. Organizasyonun onur konuğu Güney Kore Kültür Merkezi sanatçısının geleneksel çalgıları olan Gayageum ile verdiği mini konser ve geleneksel kıyafet olan hanbok giyilip yelpazeyle şekiller oluşturularak yapılan Buchaechum (Yelpaze Dansı) adı verilen geleneksel halk dansı konuklardan büyük beğeni topladı. Şenliğin katılımcı kuruluşlarından Kırşehir Belediyesi’nin halk oyunları ekibi Kırşehir yöresine ait potporik dans performanslarıyla, Ankara Kulübü Seymenleri de birbirinden güzel halk oyunlarıyla konuklardan alkış aldı. 
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi koridorlarında çok sayıda okul ve derneğin kurduğu stantlarda ise Yenimahalle’nin genç mucitleri birbirinden önemli icatlarını sergiledi. Kimi öğrenciler evde artan meyve ve sebzelerden doğal boya yapımını, kimileri doğal parfüm yapımını, kimileri de sütten plastik oluşumunu uygulamalı anlattı. Öte yandan genç mucitlerin yaptığı elektrikli süpürge, akıllı ev projesi ve labirentten çıkan akıllı robot projeleri de tam not aldı. 

Kendinizi iyi yetiştirin ki yarınlarımız aydınlık olsun

Stantları gezerek, genç mucitlerin yaptığı çalışmaları inceleyen ve öğrencileri tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kısa bir konuşmayla çocuklara nasihatte bulundu. 
Yaşar “ Bilime inanmadığımız, bilimin gerçeklerini yerine getirmediğimiz için insan olarak bizlerin hatalarından doğan acılar yaşıyoruz. Bunların olmaması için bilime, ilime inanmak ve uygulamak lazım. Bu şenliklerin temel amacı da çocuklarımızı müspet ilime inandırmak ve onun hedefleri doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamaktır.  Türkiye’de eğitimi düzeltmeden hiçbir şeyi düzeltmek de mümkün değil. Çocuklarım lütfen derslerinize çok çalışın, öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin. Siz kendinizi iyi yetiştirin ki yarınlarımız aydınlık olsun” dedi. 
2 gün süren şenlikte Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar Başkan Fethi Yaşar’a desteklerinden dolayı plaketle teşekkür ederken Başkan Yaşar da Kırşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi, Ankara Kulübü Derneği ve Güney Kore Kültür Merkezi’ne teşekkür plaketi verdi.  

 


 

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