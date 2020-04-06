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Yenimahalle’de geri dönüşüm seferberliği 

Geri dönüşümü yaygınlaştırmak, çevre bilincini artırmak amacıyla kampanyaları ve eğitimleriyle farkındalık oluşturan Yenimahalle Belediyesi, 10 yılda rekor rakamlara ulaştı.
Yenimahalle’de geri dönüşüm seferberliği 

2009 yılından bu yana ilçe genelinde iç mekânlara 24 bin 450, dış mekânlara 3 bin 813 adet geri dönüşüm kutusu yerleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü, 450 adet cam kumbarası, bin 150 adet bitkisel atık yağ bidonu, 800 adet Elektronik atık kutusu, 450 adet Floresan atık kutusu, 3 bin 800 adet atık pil kutusu ile 16 adet de Mobil Atık Getirme Merkezini öncelikli ihtiyaç olan yerlere yerleştirdi. 
Ayrıca; belediye ekipleri son iki yılda 41 bin kilogram elektronik atık,  6 bin 500 kilogram bitkisel atık yağ, 8 bin 200 kilogram atık pil, 56 bin kilogram ambalaj atığı topladı.  İlçedeki tüm ilkokullarda Çevre ve Geri Dönüşüm Eğitimi veren ekipler son iki yılda 20 bin 500 öğrenciye ulaşmayı başardı.

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Bu ülke hepimizin 

Dünyada salgın sebebiyle yaşanan sıkıntılı süreci vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geri dönüşüm; ülkemizin ve dünyanın kıt kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, dolayısıyla gelecek nesillerimizi de güvence altına almak demektir. Ancak ülkemizde geri dönüşüme gerekli önem verilmiyor. Biz eğitim vermeye ilkokul ve anaokulları düzeyinde başlayarak bu bilincin yerleşmesi için çaba gösteriyoruz. Bu ülke hepimizin” dedi. 

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