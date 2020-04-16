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Yenimahalle’de haşere önlemi

Yenimahalle Belediyesi, artan hava sıcaklıkları ile birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için çalışma başlattı. 
Yenimahalle’de haşere önlemi

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü temizlik ve ilaçlama çalışmaları, ilçenin tümüne yayılarak devam ediyor. 
Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan sulak ve sazlık alanlar başta olmak üzere çöp konteynerleri, organik atık alanları ve her türlü su birikintisinin oluştuğu alanların çevresinde sinek, haşere ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek amacıyla alanda ilaçlama ve temizlik faaliyetlerini yürüten ekipler, ilçe sakinlerinin yaz döneminde sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sulak alanlarda ilaçlama çalışması

Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla virüsün görüldüğü günden bu yana ilçenin dört bir yanından gece gündüz dezenfekte çalışması gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bunun yanında yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve haşere sorununun önüne geçmek amacıyla Memlik, Yakacık, Susuz, Ata, Serhat, Yeni Batı, Turgut Özal gibi sulak ve sazlık alanların yoğun görüldüğü mahallelerin yanı sıra Batıkent genelinde ilaçlama faaliyetlerine hız verdi.

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“Vatandaşın sağlığı için çalışıyoruz”

Yenimahalle’de halk sağlığı için temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Korona Virüsüne karşı ilk günden bu yana 7/24 dezenfekte çalışması yürüten personelimiz, havaların ısınması ile artan sinek sorununu en aza indirmek amacıyla ilçemizde belirlenen alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Temiz ve haşeresiz bir Yenimahalle için çalışmalarımız yaz boyunca sürecek. Korona virüsünden dolayı temizlik ve hijyene daha fazla önem göstermemiz gereken bu dönemde vatandaşlarımız çöplerini atarken dikkatli olmalıdır. Çöplerin poşetlenmiş olarak konteynerlerin içine atılması halk sağlığı için büyük önem ifade etmektedir” dedi.

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