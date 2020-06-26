  • BIST 114.668
  • Altın 390,176
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava

Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin sürdürülebilir yeşil bir kentte, yüzde 40 daha temiz hava soluması amacıyla sera gazı salınımının azaltılması çalışmalarına hız verdi.
Yenimahalle’de hedef yüzde 40 daha temiz hava

10 Eylül 2019 tarihinde, Türkiye genelinde 11 ilçe ve 6 büyükşehir belediyesinin imzalamış olduğu Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi’ni imzalayarak sera gazı salınımının yüzde 40 azaltılması ve Enerji Eylem Planının hazırlanması çalışmasını başlatan Yenimahalle Belediyesi, personeline “Karbon Ayak İzi Analizi Tespit Çalışması” kapsamında eğitim düzenledi.

Yenimahalle personeli ilçenin karbon haritasını çıkaracak

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek programının, Yenimahalle Karbon Ayak İzi analiz sürecinde verilerin tespiti ve toplanması amacıyla Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, belediye bünyesinde 13 farklı müdürlükten 25 personel katıldı.

30 ülkeden bini aşkın yerel yönetimin üyesi olduğu Energy Cities adlı Avrupa Yerel Yönetimler Birliği üyeliği kapsamında iklim değişikliği ve yeşil kent olma konusunda çalışmaları aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi; ilçenin karbon haritasının çıkarılması, raporlanması ve bu yönde çalışma başlatılması amacıyla 3 ay sürecek eğitim çalışmasıyla personelin bilgi ve deneyim kazanmasını hedefliyor.

Yenimahalle Belediyesi AB Proje ekibi sorumlusu Merve Demircan ve MACOM Energy Proje ekibi sorumlusu Ahmet Korkmaz’ın sunumu ile gerçekleşen eğitim programında; Yenimahalle İlçesi’nde ve belediyeye ait yapılarda karbon ayak izinin hesaplanması amacıyla enerji tüketimi, ısınma, ulaşım, sanayi, atık su miktarı gibi önem ifade eden konuların raporlanması için çalışması başlatıldı.

Yenimahalle yeşil bir ilçe olarak anılsın istiyoruz

Dünyanın ve Türkiye’nin gündem konularından biri olan iklim değişikliğinde vatandaşın ilk temas noktası olan yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Yenimahalle’de iklim değişikliği kavramının en önemli unsuru olan karbon ayak izi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. İlçemizin yeşil bir ilçe olarak anılması amacıyla 11 yıldır çalışıyoruz. Yalnızca kamusal alanları park ve yeşil alan olarak değerlendirmenin yetmeyeceği kirliliğe neden olacak unsurların da ortadan kaldırılması gerektiğine inanarak bu amaçla tüm projelere destek vermeyi ve ortak çalışmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sirkeli Mahallesinde değişim rüzgarı26 Haziran 2020 Cuma 02:50
  • Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinde mağdur olan hak sahiplerine müjde26 Haziran 2020 Cuma 01:40
  • Gölbaşı Belediyesi kaldırım çalışmalarını tamamlıyor25 Haziran 2020 Perşembe 10:10
  • Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği için özel birim25 Haziran 2020 Perşembe 10:07
  • Mamak gül bahçesine döndü25 Haziran 2020 Perşembe 10:01
  • Mamak Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği24 Haziran 2020 Çarşamba 14:34
  • Çankaya Belediyesinin zabıta memuru kadroları için başvurular başladı24 Haziran 2020 Çarşamba 13:45
  • Kahramankazan’da rengârenk parklar göz kamaştırıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 13:33
  • Mamak'ta Macera Parkı hizmete girecek24 Haziran 2020 Çarşamba 13:02
  • ASKİ’den selin vurduğu Kalecik ve Çubuk’a hızlı müdahale24 Haziran 2020 Çarşamba 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti