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Yenimahalle’de hem pazarcıya hem vatandaşa destek

Korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde dayanışmanın en güzel örneklerine imza atan Yenimahalle Belediyesi, semt pazarlarında1 yıl önce başlattığı meyvesebze standı ile hem pazar esnafının hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Yenimahalle’de hem pazarcıya hem vatandaşa destek

Korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde dayanışmanın en güzel örneklerine imza atan Yenimahalle Belediyesi, semt pazarlarında1 yıl önce başlattığı meyvesebze standı ile hem pazar esnafının hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Pazarcı esnafından satın alınan meyve ve sebze ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Tam kapanma ile bir süredir kurulamayan semt pazarlarının, yeni düzenleme ile sadece cumartesi günü açılması Yenimahalle pazarlarında hareketlilik yarattı. Her fırsatta sağduyu, birlik ve beraberlik mesajı vererek ilçe sakinlerini dayanışmaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’da semt pazarlarını ziyaret ederek esnafa bol kazançlar dilerken, vatandaşların da kandilini ve Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Pazarcıesnafı da destek verdi

Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Şentepe, Demetevler, Turgut Özal ve Yenimahalle kapalı pazarlarını tek tek gezen Başkan Yaşar, pazar esnafından alınan sebze ve meyveleri pazarda kurdukları hayır standında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Başkan Yaşar’ın duyarlı davranışına seyirci kalmayan pazarcı esnafı da gönüllerinden kopan miktarlarda hayır standına destek sağlayınca Yenimahalleli ihtiyaç sahipleri de ceplerinden para çıkmadan evlerine sebze, meyve götürebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Yenimahalle’de dayanışma artarak devam ediyor

İlki Şentepe Abdurrahman Oğultürk Pazarı’nda uygulamaya koyulan meyve sebze standı projesi,şimdi ilçe genelinde birçok pazarda mevcut.

Birer ikişer kiloluk poşetlenmiş meyve ve sebzeler stantta yerini alırken, ekonomik durumu olmayan ilçe sakinlerine ihtiyaçları ölçüsünde ürünler zabıta ekipleri aracılığı ile teslim edildi.

Yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz

‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifini sık sık hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İş yerlerinin kapandığı, hemşerilerimizin işsiz kaldığı bu günlerde, birbirimize her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bugün pazarlarda yaptığımız çalışma sadece maddi destek de değil üstelik. Ekonomik zorluk çeken yurttaşlarımıza yalnız olmadıklarını hepbirlikte hissettirmeliyiz. Onların yüzlerini biraz olsun güldürebilirsek ne mutlu bize. Bu noktada bize destek veren pazar esnafımızdan da Allah razı olsun” dedi.

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