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Yenimahalle’de hijyenik düğün

Korona virüs sebebiyle hizmet veremeyen Yenimahalle Belediyesi düğün salonları, normalleşme tedbirleri kapsamında kapılarını açtı.
Yenimahalle’de hijyenik düğün

Bünyesinde bulundurduğu Karanfil, Nergis, Gelincik, Leylak Düğün Salonu ve Zübeyde Hanım Nikah Salonu ile vatandaşların mutluluğuna ortak olmaya hazırlanan belediye, salonların dezenfeksiyonu sağlayarak tüm tedbirleri aldı. Düğün, sünnet, kına, nişan, mevlit ve benzeri etkinliklere hizmet verecek olan 5 salonda genelge kurallarına uygun kapasitede ve şartlarda hizmet verilecek.

Ateş ölçer ve dezenfektanlı karşılama

Fiziki mesafenin de korunacağı salonlarda belirli sayılarla maskesiz içeri giremeyecek olan vatandaşları, salon kapısında ateş ölçer ve dezenfektan karşılayacak. Takı merasiminin de kurallara uygun olarak yapılacağı merasimlerde, takılar yakaya değil, kutuya ya da zarfa koyulacak.
Modern görüntüsünün yanı sıra uygun fiyatıyla da Başkentlilerin en çok tercih ettiği Yenimahalle Belediyesi düğün salonlarında, aynı zamanda bebek bakım odası, sanatçı kulisi, gelin-damat odası, tebrik aile fotoğrafları fuaye alanı, park ve bahçe de titizlikle dezenfekte edildi.

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“Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri aldık”

Salonlarda vatandaşların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Öncelikle salonlarımızın 5 yıldızlı bir otel salonu konforunda olduğunu belirtmek isterim. Bunun dışında düğün salonlarımızı normalleşme sürecine uygun bir şekilde hazırladık. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri aldık. Ama sadece bizim önlem almamız yetmez, yurttaşlarımızın da kurallara uymasını istiyoruz” dedi.

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