Yenimahalle’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Çerçideresi Mahallesi’nde zemin katta bulunan 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Yenimahalle Çerçideresi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 145 bin TL.
Birinci Satış Günü: 21.12.2021 14:45
İkinci Satış Günü: 18.01.2022 14:45
Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.
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