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Yenimahalle'de İftar sofraları doldu taştı

Yenimahalle Belediyesi’nin Ragıp Tüzün Parkı’nda verdiği mahalle iftarına yaklaşık 4 bin vatandaş katıldı.
Yenimahalle'de İftar sofraları doldu taştı

Esat Aydoğan ve Fazlı Çoban’ın seslendirdiği İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP ve İyi Parti Yenimahalle ilçe başkanları, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

İftar masaları sokaklara taştı

İftar öncesi sokaklara taşan masaları tek tek gezerek, vatandaşlara “Hoş geldiniz” diyen Başkan Yaşar, Yenimahalleliler tarafından ilgiyle karşılandı.
Konuşmasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğuna vurgu yapan Yaşar, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yaşatıldığı, küslüklerin son bulduğu, insanların kardeşlik içerisinde yaşaması gerektiğini bizlere hatırlatan mübarek bir aydır.

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Ramazan ayını kimseyi ayırt etmeden, hoş görü ve kardeşlik içerisinde yaşamalıyız. Kin ve nefretten uzak durmalıyız. Dilimize hakim olmalıyız. Biz de her yıl Yenimahalle sakinlerinin bir olması, hoşgörü ortamında oruçlarını açması için birçok mahallemize iftar sofraları kuruyoruz. Sizleri bir arada görmekten mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının ülkemize barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından ezanın okunmasıyla birlikte çorba, kavurma, pilav, ayran, baklava ve hurmadan oluşan menüyle oruçlarını açan vatandaşlar, yemek sonrası dağıtılan çayla da keyif yaptı. 

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