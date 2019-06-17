Yenimahalle'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için çalışma başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü temizlik ve ilaçlama çalışmaları, ilçenin tümüne yayılarak devam ediyor.

Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan müstakil evlerin yoğunlukta olduğu mahallelerde, yeşil alanlarda, parklarda, kamu kurumlarının çevresinde, haşere ve böcek türlerinin çoğalma ihtimali olan birçok alanda ilaçlama ve temizlik faaliyetlerini yürüten ekipler, ilçe sakinlerinin keyifli bir yaz dönemi geçirebilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Haşeresiz mahalleler için hummalı çalışma

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanarak, 7 adet soğuk sisleme makinası (ULV) ile ilçe genelinde sinek, böcek ve haşere türlerinin yaygınlaşmasını engellemek, halk sağlığına tehdit olabilecek sorunların önüne geçebilmek için her gün cadde, sokak ve yeşil alanlarda hummalı bir çalışma yapıyor.

İlçe genelinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda binaların kömürlük, bodrum, sığınak, garaj ve depo gibi ortak kullanım alanlarında fare ve böcek ilaçlaması da ücretsiz olarak yapılıyor. İlaçlama talep eden vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü 0312 278 75 16 numaralı telefondan arayarak randevu ve bilgi alabilir.

“Vatandaşın sağlığı her zaman ilk sıradadır”

Yenimahalle’de vatandaşın sağlığının ilk sırada tutulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Personelimiz, vatandaş yaz aylarında sıkıntı çekmesin, huzurlu ve mutlu bir yaz dönemi geçirsin diye aralıksız olarak temizlik ve ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Yaz aylarında atılan çöp miktarının artması, haşere, sinek ve böcek sayılarının çoğalmasına sebep olmaktadır. Özellikle bu dönem de temiz ve haşeresiz bir Yenimahalle için ekiplerimiz durmadan çalışmaya devam edecek. İlçe sakinlerimiz çöplerini atarken biraz daha dikkatli olmalı, çöpler poşetlenmiş olarak atılmalı, çöp konteynerlerinin kapakları kapalı tutulmalıdır. Yenimahallelilerin huzuru ve mutluluğu için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

