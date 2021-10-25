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Yenimahalle’de Kabardinka rüzgarı esti 

Türkiye turnesine çıkan Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka, Yenimahalle’de muhteşem bir gösteriye imza attı.
Yenimahalle’de Kabardinka rüzgarı esti 

Başkan Yaşar, Çerkesleri yalnız bırakmadı

Çerkes kültürünün tanıtılması için 88 yıl önce kurulan Kabardinka’nın Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki dans gösterisinde ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Kafkasları yalnız bırakmadı.

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Çerkes kültürüne ilgi duyuyorum

Bir siyasetçi olarak Çerkes halklarının her türlü etkinliğine ilgi gösterdiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu ilgim, siyasetin bir gereği olarak değil tam tersine bu halkın kültürüne, geleneksel yaşam anlayışı ile vazife sorumluluk duygusunun yüksekliğine duyduğum özel ilgimin bir gereğidir” dedi.

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Başkan Yaşar, “Toplum olarak sahip olduğunuz ve KAFDAV olarak bilinen Ankara Kafkas Araştırma Vakfı arşiv kaynaklarından arkadaşlarımın bana ulaştırdığı bilgileri okuyunca şaşırmadım dersem yalan olur. Çerkeslerin tarihinin çok eski dönemlere uzandığını biliyordum ama biraz sonra seyredeceğimiz danslarının tarihinin de günümüzden 4500-5000 yıl gibi tarihi bir geçmişe sahip olduğunu bilmiyordum. Böylesine güzel bir geçmişe ve anlayışa sahip olduğunuzu unutmamanız, genç kuşaklarınızı bu konuda bilgilendirmeniz çok değerli ve önemli” diye konuştu.

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Başkan Yaşar’a Çerkes Kaması

Ankara Çerkes Derneği Başkanı Bislan Jalouqa da Çerkes dostları diye tabir ettiği Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bugüne kadar ki tüm destekleri için Çerkes Kaması hediye ederek teşekkür etti. 

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