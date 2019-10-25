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Yenimahalle’de kış renkli geçecek

Yenimahalle Belediyesi ilçe genelinde parkların ve bahçelerin süslenmesi, temiz bir görünüme kavuşması için çalışmalarına hız kesmenden devam ediyor. 
Yenimahalle’de kış renkli geçecek

Yakacık Mesire Alanı içerisinde bulunan serada, kurulduğu günden bu yana 5 milyonun üzerinde çiçek üretimi yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde Yenimahalle’yi rengarenk çiçeklerle donatmak için seferber oldu.

500 bin çiçek toprakla buluşuyor

Yaz mevsiminde vinka, tok kadife begonya, petunya gibi birçok türden yüzbinlerce çiçekle ilçeyi donatan belediye ekipleri, Kasım ayı itibariyle süs lahanası ve menekşe türünde 500 bin adet kış mevsimine özel çiçeği toprakla buluşturuyor. İlçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkları temiz, renkli ve huzurlu bir mekan haline getirmek için çiçek dikimine kış ayları boyunca devam edilecek.

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Yazlık çiçeklerin üretimi başladı

Kış mevsiminde parkları ve bahçeleri rengarenk çiçeklerle renklendirecek olan ekipler, bir yandan da 2020 yaz mevsimi için Yakacık Mesire Alanın da bulunan 3 bin metrekarelik serada hüsnüyusuf, aslanağzı ve karanfil çiçeklerin üretimine de başladı. 

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