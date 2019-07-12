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Yenimahalle'de Kitap Fuarı başlıyor

Yenimahalle Belediyesi, kitapseverleri Batıkent Meydan’da buluşturuyor. 
Yenimahalle'de Kitap Fuarı başlıyor

Edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı sıra lise ve üniversiteye hazırlık gibi birçok türde binlerce kitabın Yenimahallelilerle buluşacağı etkinliğe, 20’nin üzerinde yayınevi katılıyor.
Kitap Fuarı söyleşilerle devam edecek
12-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Batıkent Meydan AVM Tören Alanı’nda düzenlenecek kitap fuarının açılışı, 12 Temmuz Cuma günü saat 19.00 da gerçekleştirilecek. 
Namık Kemal Zeybek, Mustafa Önsel, Güler Akça, Demet Türkmen gibi beğeniyle okunan birçok yazarın eserlerinin okuyucu ile buluşacağı kitap fuarı süresince, Pelin Osman, Mustafa Önsel, Berfin Sıla Kepez gibi yazar ve uzmanlar ile söyleşiler düzenlenecek.

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“Çocuklarımıza kitap okuma bilincini aşılamalıyız”

Yenimahalle’de düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile ilçe sakinlerinin kişisel gelişimine katkı sunulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Kitap fuarında kendi alanlarında uzman birçok yazar ve sanatçı düzenlenecek söyleşiler aracılığıyla vatandaşla buluşacak. Toplum olarak okumuyoruz, kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. Bu etkinliğin, çocuklarımızda ve gençlerimizde kitap okuma bilincinin oluşturulmasına katkı sunacağına inanıyorum. Ülkemizin aydınlık ve çağdaş bir geleceğe kucak açmasını istiyorsak, çocuklarımızı kitap okumaya heveslendirmeli, bilgi sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz” dedi. 

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