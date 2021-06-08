Yenimahalle’de kurban hazırlıkları başladı

Yenimahalle Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı.

Her yıl yüzlerce Başkent sakininin, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı. 16 Haziran 2021 tarihine kadar kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’ne başvuru yapması gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl virüs nedeniyle toplamda 184 çadırın kurulduğu Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı’nda, bu yıl da pandemi sebebiyle çadırlar arası 3 metre mesafe olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek. En fazla 230 çadır kurulacak olan alanda, hummalı çalışmalar da başladı. Alanda bir yandan temizlik yapılırken bir yandan da alan düzenlemesi yapılarak çadır yerleri belirleniyor.

Başvurular 16 Haziran’a kadar devam edecek

Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyenlerin yoğun ilgisi bekleniyor. Kurban satışı yapacak besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu - aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport – hayvanların kulak küpe numaralarının listesi ile birlikte 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak

Her yıl yüzlerce kurbanlığın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı’na başvuru yapan besicilerin, çadır yerlerinin belirlenmesi için yapılacak olan kura çekimi, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00’da Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’nde noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi sonrası listeler, aynı tarihte dilekçe verilen merkeze asılacak. Ayrıca sonuç listeleri Yenimahalle Belediyesi resmi internet sayfasında da yayınlanacak.

1 Temmuz’da çadırlar kuruluyor

Alanda satış yapacak olan besicilerin belirlenmesinin ardından 1 Temmuz’da çadırlar kurulmaya başlayacak ve 3 Temmuz’da ise alana kurbanlık girişi yapılmaya başlayacak.