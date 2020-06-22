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Yenimahalle’de kurban hazırlıkları başladı

Yenimahalle Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. 
Yenimahalle’de kurban hazırlıkları başladı

Her yıl yüzlerce Başkent sakininin, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda, kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvurular başladı. 30 Haziran 2020 tarihine kadar kurban satışı yapacak besicilerin, gerekli belgelerle, Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’ne başvuru yapması gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl 324’ü büyük çadır, 45’i küçük çadır olarak toplamda 369 çadır ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban Alanı’nda, bu yıl pandemi sebebiyle yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek. En fazla 150 çadır kurulacak olan alanda, hummalı çalışmalar da başladı. Alanda bir yandan temizlik yapılırken bir yandan da alan düzenlemesi yapılarak çadır yerleri belirleniyor.

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Başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek

Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satışı yapmak isteyenlerin yoğun ilgisi bekleniyor. Kurban satışı yapacak besicilerin; dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, 1 adet vesikalık fotoğraf, veteriner sağlık raporu - aşı kaydı, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi, işletme tescil belgesi, büyükbaş hayvanlar için pasaport – hayvanların kulak küpe numaralarının listesi ile birlikte 30 Haziran 2020 Salı günü saat 16.00’a kadar Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’ne başvuru yapmaları gerekiyor.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak

Her yıl yüzlerce kurbanlığın alım, satım ve kesim işleminin yapıldığı Yakacık Kurban Alanı’na başvuru yapan besicilerin, çadır yerlerinin belirlenmesi için yapılacak olan kura çekimi, 6 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00’da Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’nde noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi sonrası listeler, aynı tarihte dilekçe verilen merkeze asılacak. Ayrıca sonuç listeleri Yenimahalle Belediyesi resmi internet sayfasında da yayınlanacak.  

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