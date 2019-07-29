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Yenimahalle'de kurbanlıklar alana indi

Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından yerleri belirlenen besiciler, Yenimahalle Yakacık Alanı’na hayvanlarını indirmeye başladı.
Yenimahalle'de kurbanlıklar alana indi

Alan düzenlemesi, otomatik kesim alanının bakımlarının yapıldığı Yakacık’ta bu yıl 316 çadır büyük ve küçükbaş kurbanlıklar için kurulacak.  Parsel çizimi ve numaralandırmaların yapıldığı alanda çadırlar kurulurken, noter huzurunda yapılan çekilişin ardın yerleri belirlenen besiciler de hayvanlarını alana indirmeye başladı.

Ekipler canla başla çalışıyor

Başkentin en büyük ve en modern kurban satış ve kesim alanlarından olan Yakacık’ta bu yıl yaklaşık 11 bin 358 küçük, 6 bin 701 büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Bayramın bayram tadında geçmesi için tüm ayrıntıları düşünen Yenimahalle Belediyesi, haftalar öncesinden belediyenin Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik işleri Müdürlüğü’nden ekipleri seferber etti.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi.

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5 bin araçlık otopark

Yakacık’ta park sıkıntısı yaşanmaması için de önlem alan Yenimahalle Belediyesi, alanda 5 bin araçlık otoparkı ile hizmet veriyor. Yine bu yıl alana ek duş kabinleri de eklenerek kurban satıcılarının rahatı düşünüldü.

24 saat güvenlik hizmeti

Yenimahalle Belediyesi kurban bayramı boyunca 24 saat güvenlik hizmeti de verecek. Zabıta ve güvenlik ekipleri, Yakacık’ta huzurdan ve asayişten sorumlu olacak.
Kurbanlıklar Yakacık’a giriş yapıyor
Her yıl yüzlerce çadırın kurulduğu Yakacık’ta bu yıl ilk çadırlar kuruldu. Kurbanlıklar da Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin denetiminde alana giriş yapıyor. 
 

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