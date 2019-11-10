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Yenimahalle'de kursiyerlere sinema keyfi

Yenimahalle Turgut Özal Kültür Merkezi’nde bulunan Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) eğitim gören 50 kursiyer, doyasıya sinema keyfi yaşadı.
Yenimahalle'de kursiyerlere sinema keyfi

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, Aras Bulut İynemli, Yurdaer Okur, İlker Aksum, Mesut Akusta gibi sevilen oyuncuların rol aldığı 132 dakika süren “7. Koğuştaki Mucize” adlı filmde bir araya gelen YENİMEK sakinleri, 7 yaşındaki kızı ile aynı zekaya sahip bir babanın adalet arayışı hikayesini merakla izledi. YENİMEK kursiyerleri, 1983 yılında sıkıyönetim komutanının kızının ölümünden sorumlu tutularak idam cezasına çarptırılan Memo’nun adalet savaşını seyrederken hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Kültür ve sanat YENİMEK’te yaşanıyor

Turgut Özal Kültür Merkezi’nde verilen okuma- yazma, mefruşat, şiş ve tığ örücülüğü, filografi, yağlı boya resim, takı tasarımı ve diksiyon gibi birçok branşta eğitim alan kursiyerler “Belediyemizin vermiş olduğu kurs hizmeti sayesinde vaktimizi verimli geçiriyoruz. Bu eğitimler sayesinde hem yeteneğimizi keşfediyoruz hem de düzenlenen kültür etkinlikleri ile fırsat bulamadığımız aktivitelere katılıyoruz. Sinema etkinliğini düzenleyen Yenimahalle Belediyesi’ne ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

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“YENİMEK ile binlerce vatandaşa hizmet sunuyoruz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Vatandaşların evlerinde kapalı kalmaması ve boş vaktini kendini geliştirerek geçirmesi amacıyla birçok etkinlik düzenliyoruz. Yenimahalle kültürün ve sanatın ilçesidir. YENİMEK kurs merkezleri, eğitim ve kültür alanlarında ilçemizde binlerce vatandaşa hizmet sunuyor. İnsanlar bu merkezlerde bir araya geliyor, yeteneklerini keşfediyor, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor. Yapılan hizmetlerin, üretilen projelerin vatandaşa fayda sağlaması bizi mutlu ediyor” dedi. 

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