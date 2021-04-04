Yenimahalle'de kütüphanelere yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar, sınavlara hazırlanan gençler için hizmete açtığı kütüphaneleri ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi görüyor.

Pandemi süreci nedeniyle kapalı olan kütüphaneleri Mart ayının ilk haftasından itibaren gerekli önlemleri alarak tekrar hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, hafta içi sabah 09:00 ve akşam 19:30 saatleri arasında hizmet veriyor.

9 noktada kütüphane hizmeti

Ders çalışma ortamı arayan ve sınavlara hazırlanmak isteyen ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal Kültür Merkezi, Demetevler, Ragıp Tüzün Eğitime Destek Merkezleri ve Meydan AVM belediye ek hizmet binası olmak üzere 9 ayrı noktada ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti sunuyor.

Kütüphane haftasında temiz ve güvenli ders ortamı

Ülke genelinde yaşanan vaka artışları nedeniyle tüm hizmet binalarının tedbirli ve saat kısıtlaması ile faaliyet gösterdiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin dört bir yanında gençlerimiz ve sınavlara hazırlanan vatandaşlarımız için hizmete açtığımız kütüphanelerimiz yoğun ilgi görüyor. 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası’nda da kütüphanelerimiz gençlerimiz tarafından talep görüyor. Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan sakinlerimize temiz bir ortam sunuyoruz. Pandemi süreci nedeniyle kütüphanelerimizde gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu süreçte özellikle vatandaşlarımızın temizlik, sosyal mesafe kurallarına maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

