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Yenimahalle'de minyatür ustası Ömer Faruk Atabek anıldı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, geleneksel süsleme sanatlarının önemli ustalarından Ömer Faruk Atabek’in eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.
Yenimahalle'de minyatür ustası Ömer Faruk Atabek anıldı

Milli Kütüphane Sergi Salonunda gerçekleştirilen anma töreni ve resim sergisinde, Türk tarihinde yer almış Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana gibi büyük değerleri minyatürlerine konu eden, Cumhuriyet döneminde yetişen usta sanatçı Atabek’in eserleri sanatseverlerle buluştu.
Ömer Faruk Atabek’in vefatının 20’nci yılında tezhip, minyatür ve hüsn-i hat sanatına kazandırdığı onlarca eserin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılış kurdelesini kesen Yaşar, eserleri kendisi de minyatür sanatçısı olan kızı Gülbin Atabek ile birlikte inceledi.

Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, açılış öncesi konuşma yapan Yaşar “İnsanlar bu dünyadan göçüp gidiyor fakat yaptığı eserler gelecek kuşaklara kültür mirası olarak kalıyor. Bir ülkede kültür ve sanat güçlü olursa o ülkede kardeşlik, barış ve demokrasi kavramları egemen olur. Atabek, Cumhuriyet döneminde yetişen büyük sanatçılarımızdan biridir. Yaptığı eserler, gelecek kuşaklara ve sanat dünyasına örnek olmuştur. Usta sanatçı, ölümünün üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen eserleriyle halen yaşıyor. Ölümünün 20’nci yılında kendisini saygıyla anıyorum” dedi.

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“Sanatın inceliklerini duayen hocalardan öğrendi”

Kültüre ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür eden Gülbin Atabek “Babam sanat hayatına İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi başladı. Geleneksel sanata ilgi duydu ve dönemin usta sanatçılarından eğitim aldı. Sanatın inceliklerini duayen hocalardan öğrendiği için kendini her zaman şanslı hissederdi. Kültür Bakanlığı’nın Ankara’da ki ilk minyatür hocasıdır. Türkiye’de minyatür ve hat sanatında onlarca öğrenci yetiştirdi. Ölümünün 20’nci yılında düzenlediğimiz anma töreni ve sergiye katılarak bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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