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Yenimahalle'de nostaljik ev çalışmaları sürüyor

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahallelilere bir kültür mirası bırakmak, eski Yenimahalle’yi gelecek kuşaklara aktarmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz ay yapımına başlanan Yenimahalle Evi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.  
Yenimahalle'de nostaljik ev çalışmaları sürüyor

Mahalle kültürünün yaşatılması için Yenimahallelileri her fırsatta bir araya getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çınar Sokak’ta bulunan eski Yenimahalle evindeki tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yöneticileri ve proje mimarları ile evi gezen Yaşar “Eski Yenimahalle, nostaljik eşyalar ve fotoğraflarla kültür mirası haline getireceğimiz bu evde yaşayacak” dedi. 

En güzel yıllarımın adı Yenimahalle

En güzel yıllarının Yenimahalle’de geçtiğini ifade eden Başkan Yaşar, “Yenimahalle’ye 13 yaşında geldim, 56 yıldır da burada yaşıyorum. Yenimahalle’yi karış karış biliyorum. Gençliğimin en güzel yılları Yenimahalle’de geçti.  Yenimahalle ilk geldiğim günden bugüne çok değişti, çok gelişti. Bu proje ile de Yenimahalle kültürünü korumayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz. İnşallah kısa zamanda bu güzel mekanı hep birlikte açacağız” dedi.

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Yenimahalle kültürü bu evde yaşayacak 

Yenimahalle kültürünün yaşatılması için yaklaşık 3 ay önce restore edilmeye başlanan 150 metrekare alana sahip 3 katlı klasik Yenimahalle Evi’nde, Yenimahalleliler adeta zaman yolculuğuna çıkacak.
Evin bodrum katında Yenimahalleliler lokali, üst katlarında ise yaklaşık 40-50 yıldır Yenimahalle’de yaşamış mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflar sergilenecek. Ev sayesinde eski Yenimahalle yaşantısının izlerini taşıyan eşyaları görme imkanı bulacak olan mahalleliler, hem eski günleri yad edecek hem de çocuklarına ve torunlarına eski Yenimahalle’yi gösterecek.

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