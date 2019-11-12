Yenimahalle'de öğrenciler için 4’üncü Destek Eğitim Merkezi Karşıyaka'da açıldı

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere "Eğitime Destek Projesi" kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 4’üncü Destek Eğitim Merkezi’nde de ders zilini çaldı.

İlk Destek Eğitim Merkezlerini 2016 yılında Batıkent, Ragıp Tüzün Mahallesi ve Demetevler’de açan Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 4’üncü etüt merkezini de Karşıyaka Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri’nde hizmete açtı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, CHP ve İYİ Parti Yenimahalle İlçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, Demokratik Kitle Örgütlerinin temsilcileri, merkezde eğitim alacak öğrenciler ve velileri ile Yeşilevler sakinleri katıldı.

Eğitim olmazsa olmazımız

Kısa bir konuşma yaparak öğrencilere eğitim hayatında başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye’nin sorunlarını eğitim kalitesini yükselterek çözebiliriz. Göreve geldiğimde bu eğitim merkezlerini açmak istedim. O zaman dershaneler vardı ve belediyelere bu konuda yetki vermediler. Dershaneler kapatılıp bizlere yetki verilince ilk harekete geçen yine Yenimahalle Belediyesi oldu. 2016 yılında başlattığımız bu çalışma ile binlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sağladık. Şimdi onlar çok güzel üniversiteler de okuyorlar. Biz istiyoruz ki; Yenimahalle’nin gençleri daha iyi eğitim görsünler. Biz istiyoruz ki; Yarının diplomatları, ekonomistleri, iş adamları, doktorları Yenimahalle’nin halk çocuklarından olsun. Eğitime para harcıyoruz. Bu merkezlerimizde 750 öğretmene de iş kapısı açtık. Eğitim olmazsa olmazımız” dedi.

Helal olsun Yenimahalle’nin çocuklarına

Eğitim merkezlerinde görev yapacak olan öğretmenlere de seslenen Başkan Yaşar “ Bu çocuklara her türlü desteği verin. Sizden isteğim burayı sadece bir iş olarak değil ibadet gibi görün. Bu çocuklar size emanet. Onları iyi yetiştirmenizi istiyorum. Çünkü biz güç şartlar altında bu kaynakları yaratıyoruz. Çok büyük mali külfeti var. Ama helal olsun Yenimahalle’ye, helal olsun Yenimahalleli çocuklara” diye konuştu.

9-10-11-12’inci sınıflarda eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençlere hizmet verecek olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri içerisindeki Kurs Merkezi’nde 420 öğrenci eğitim alacak. 18’er kişilik 8 dersliğin yapıldığı kurs merkezinde 30’un üzerinde branş öğretmeni görev yapacak.

2 yeni eğitim merkezi

Öte yandan 6-7 ve 8’inci sınıflarda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan gençler için de 2 yeni destek eğitim merkezi açılıyor. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan biri Şentepe Semt Birimi içerisinde 8 derslikli diğeri Karşıyaka İş Merkezi içerisinde 6 derslikli merkezlere kayıtlar da başladı. Bu merkezlerden Şentepe’ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 344 29 02’yi, Karşıyaka’ya kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 332 12 14’ü arayarak bilgi alabilirler.



