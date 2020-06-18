Yenimahalle’de okullar LGS’ye hazırlandı

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon, Yenimahalle’de ise 11 bin 80 öğrencinin katılacağı LGS için seferber oldu.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan sınav telaşı bir yandan da korona virüs endişesi yaşan öğrenci ve veliler için fazla mesai yaptı. LGS sınavına saatler kala Yenimahalle’deki okulların tümünde dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Sınav yapılacak 787 salon, 200 tek kişilik salon, koridorlar ve tuvaletlerin titizlikle temizlendiği okullarda hijyen sağlanırken belediye yetkilileri, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de ilçedeki tüm liselerde dezenfeksiyon işleminin yapılacağını açıkladı.

Başkan Yaşar sınava girecek gençlere başarı diledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Her ne olursa olsun birlik içinde gerek bireysel gerek toplumsal olarak elimiz taşın altına koyacak, birlikte mücadele edecek ve bu zor günleri de atlatacağız. Biz belediye olarak elimizden geleni ilk günden beri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de sınava girecek çocuklarımız için okullarımızı dezenfekte ettik. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Bu sebeple elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.