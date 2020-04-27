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Yenimahalle'de organik gübre üretimi tam gaz 

Yenimahalle Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında aldığı kompost makinesi ile organik gübre üretimine tam gaz devam ediyor.
Yenimahalle'de organik gübre üretimi tam gaz 

Belediye yemekhanesinde oluşan sebze meyve atıklarını park ve bahçelerde oluşan çim, yaprak gibi organik atıklar ile buluşturularak aylık ortalama 500-600 kg kompost elde eden belediye ekipleri, hazırlanan organik gübre ile park ve yeşil alanlardaki çiçeklere can veriyor.

Atıklar kompost oluyor

Kapalı Sistem Kompost Cihazı’nı kullanan Yenimahalle Belediyesi,  yemekhanesinden aldığı organik atıkları komposta dönüştürüyor. Sebze atıkları, Ankara’da bir ilçe belediyesi tarafından ilk kez kullanılan cihaz sayesinde komposta dönüştürülerek doğaya geri kazandırılıyor ve doğayı sera gazı etkilerinden koruyor.

Uygulanan proje kapsamında yemekhaneden çıkan sebze atıkları ile makineye besleme yapılıyor ve yaklaşık 3-4 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost eldesi sağlanıyor. Daha sonra elde edilen bu kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor. Zararsız ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost, çevre dostu olması yönüyle dikkat çekiyor.

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500-600 kg kompost elde ediliyor

Yenimahalle Belediyesi bu işlemle aylık ortalama 500-600 kg civarında kompost elde ediyor. Üretilen kompost ise belediyeye bağlı parklarda ve saksı bitkilerinde uygulanarak toprağın organik maddelerce zenginleşmesi sağlanıyor. 
Havaların ısınması ile birlikte kompost makinesinde atıkların bekleme süresi kısalacağından 2-3 haftada kompost üretmenin mümkün olabileceğini anlatan belediye yetkilileri “Kompost üretimi ile hem toprak iyileştirici özellikte gübre elde edilecek hemde katı atık sahasına taşınan organik atık miktarı minimize ediliyor. İlerleyen dönemlerde pazar yerlerinde oluşan sebze meyve atıkları gibi organik atıkları da projeye dahil edileceğiz” dedi. 

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