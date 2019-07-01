  • BIST 99.736
  • Altın 251,528
  • Dolar 5,6605
  • Euro 6,3940
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

Yenimahalle'de pati dostları buluştu

Yenimahalle Belediyesi, sokak hayvanlarına destek olmak ve ilçe genelinde hayvanseverleri bir araya getirmek amacıyla Pati Dostları Festivali düzenledi.
Yenimahalle'de pati dostları buluştu

Sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla, yüzlerce evcil hayvan sahibinin katılım gösterdiği etkinliği, Yenimahalle Belediyesi ve Farmina Pet Foods ortaklaşa düzenledi. Batıkent Meydan’da düzenlenen “Pati Dostları” buluşmasında minik dostlar da unutulmadı. Sokak hayvanlarına dağıtılması ve hayatta kalma savaşı veren can dostların aç kalmasının önüne geçilmesi için etkinliğe katılan ilçe sakinlerine köpek maması dağıtıldı.

Can dostlar hünerlerini sergiledi

Yenimahalleli evcil hayvan sahipleri ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, kurulan stantlar aracılığıyla, doğru beslenme yöntemleri, köpeklerde uygun mama seçimi gibi köpek bakımı konusunda büyük öneme sahip konular hakkında detaylı bilgi verildi. 

gvn_0987.jpg
Hayvan sahiplerinin köpekleriyle birlikte katıldığı yumurta taşıma ve stil yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte eğlenceli dakikalar da yaşandı. Rengarenk kıyafetlerle süslenen köpeklerin kıyasıya mücadele ettiği stil yarışması sonucunda, köpekleriyle jüriden tam puan alan 4 evcil hayvan sahibine mama hediye edildi.

“Satın alma sahiplen” 

Sokak hayvanları yararına düzenlenen “Pati Dostları” etkinliğine katılan hayvanseverler  “Sokak hayvanları için düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Sokak hayvanları sorununun önüne geçebilmek için satın almayıp sahiplenmemiz gerekiyor. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyoruz” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok seferberlik başlattı02 Temmuz 2019 Salı 00:25
  • Keçiören'de eğitim görüşmesi02 Temmuz 2019 Salı 00:24
  • Bocceciler Kahramankazan'da buluştu02 Temmuz 2019 Salı 00:21
  • Büyükelçiler Başkan Yavaş’ı makamında ziyaret ettiler02 Temmuz 2019 Salı 00:18
  • Baraj Doluluk Oranları 1 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 1 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 1 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:26
  • Ankara Kent Konseyi'nin yeni başkanı Halil İbrahim Yılmaz oldu01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:48
  • Yenimahalle organik pazarına büyük rağbet01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:17
  • Mülteciler kültürlerini Keçiören'de yaşattılar01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti