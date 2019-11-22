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Yenimahalle'de personele sağlık muayenesi

Yenimahalle Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da iş sağlığı ve güvenliği kapsamında belediye bünyesinde çalışan kadrolu ve mevsimlik işçilere sağlık taraması yaptırdı.
Yenimahalle'de personele sağlık muayenesi

Belediyenin Sağlık işleri Müdürlüğü tarafından yapılan tarama kapsamında personellerin akciğer filmleri çekildi, tam kan sayımları, solunum testleri ve göz, kulak, burun kontrolleri yapıldı. 
Erken teşhis önemli
Tahlil sonuçlarının çıkmasının ardından hastalığı olan personeli tedavi olması için hastaneye yönlendireceklerini belirten sağlık görevlileri, “Sağlıkla ilgili sorunlarda erken teşhis çok önemlidir. Özellikle çalışanlar mümkün olduğunca el, ağız ve burun temizliğine dikkat etmeli, elini çok sık yıkamalı ve kişilerle gereğinden fazla temas içinde olmamalıdırlar. Bugün belediye personelimizi sağlık taramasından geçirdik. Sonuçlar çıkınca sorun olan personelimizi hastanelere yönlendireceğiz” dedi.

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Her yıl personele sağlık taraması

Çalışanların sağlığına her zaman önem verdiğini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Erken tanının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de mümkün olduğunca her yıl personelimize sağlık taraması yaptırıyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu. 

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