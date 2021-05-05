Yenimahalle’de Ramazan dayanışması

Sosyal belediyeciliği merkeze alan anlayışla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açan Yenimahalle Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Yenimahalle’de; pandemi başladığı günden bu yana 620 bin sıcak yemek verilirken, Ramazan ayı boyunca da 30 bin gıda kolisi, hastane bahçelerinde 20 bin adet iftariyelik ve 125 bin kişiye çorba dağıtıldı.

Aşevinde tencereler kaynıyor

Zübeyde Hanım Onkoloji Konukevi bünyesinde faaliyet gösteren Yenimahalle Aşevi’nde tencereler kaynamaya devam ediyor. Bir yandan pandeminin başından itibaren 620 bin haneye sıcak yemek dağıtımı yapan ekipler bir yandan da Yenimahalle ilçe sınırlarında bulunan Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi, Gazi Hastanesi ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurdukları stantlarda her gün iftar öncesinde hasta yakınları ve sağlık çalışanları için iftar paketi ve sıcak çorba dağıtıyor. Ayrıca Ramazan ayı başından itibaren 30 bin adet yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran belediye ekipleri, ilçe esnafına da koli dağıtımına devam ediyor.

Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz

12 yıldır Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YeniKartımızla, HalkKartımızla, Derman Marketimizle, konukevimizle, aşevimizle, yıllardır devam ettirdiğimiz Elele bünyesindeki yardımlarımızla, Onkoloji Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi, metro istasyonları ve Gazi Üniversitesi bahçesinde yaptığımız sıcak çorba ikramlarımızla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için belediye imkanlarımız ölçüsünde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Fazladan bir tek yurttaşımızın bile yüzünü güldürebilirsek, o gece başımızı yastığa daha rahat koyuyoruz. Tüm güçlükleri paylaşarak, el ele aşacağız” dedi.