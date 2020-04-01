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Yenimahalle’de sahte dezenfektan baskını

Yenimahalle Belediyesi zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1000 litre sahte dezenfektanı piyasaya sürmeye çalışan fırsatçıya suçüstü yaparak üzerine uydurma etiket yapıştırılmış onlarca kutu dezenfektana el koydu.
Yenimahalle’de sahte dezenfektan baskını

Tüm dünyayı sarsan corona virüsünü fırsat bilip halkın sağlığı ile oynayan fırsatçılara Yenimahalle zabıtası göz açtırmıyor. Salgının yayılmaması için adeta seferber olan belediye ekipleri denetimlerini arttırarak merdiven altı imalatçıları ablukaya aldı. 
Corona virüs nedeniyle çok fazla rağbet gören dezenfektanlar, Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yakacık Mahallesi’nde iş yeri açma ve çalıştırma belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen Kazım K.’ne ait merdiven altı işyerine baskın yaptı. 

Uydurma markalar

Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve il jandarma Komutanlığı şube müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, tamamı uydurma marka olan 5 litrelik 72 adet Sav-On marka el temizleme solüsyonu, 1’er litrelik 185 adet Bodex marka el solüsyonu, 1’er litrelik 45 adet Sav-on markalı el dezenfektanı, 1’er litrelik 60 adet etiketsiz ve markasız el dezenfektanı ile 250 ml.’lik 29 adet Sav-on marka el dezenfektanı ele geçirildi. 

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Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi

Baskında, dezenfektan üretiminde kullanılan malzemelerin Sağlık Bakanlığı onayının ve ruhsat başvurusunun olmadığı belirlenerek konu Ankara Adliyesi nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısına bildirilirken 1000 litreye yakın merdiven altı dezenfektana ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerin ardından el konuldu. İş yeri ise Yenimahalle zabıtasının tuttuğu tutanakla kapatıldı. 

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