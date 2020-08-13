Yenimahalle'de sel mağdurlarına destek

Yenimahalle Belediyesi, 11 Haziran Perşembe günü başlayan ve 3 gün süreyle Ankara genelinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen ailelere yardım eli uzatıyor.

İlçede yağışların başladığı ilk andan itibaren gelen ihbarları değerlendirerek sel sularının boşaltılması, yıkılan istinat duvarlarının hafriyatı ve yeniden yapımı, selden zarar gören evlerin badana boya ve tadilat çalışmaları gibi tüm işlemlerini gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşları da unutmadı.

Yenimahalle’de sel mağdurları unutulmadı

İlçede sel felaketinin yaşandığı günden bu yana evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Merkez, Demetevler, Şentepe, Batıkent, Varlık ve Gazi mahallelerinde bulunan 51 haneye ihtiyaca göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve kanepeden oluşan ev eşyalarını teslim etti.

Yaşar, “Zor gününde vatandaşın yanındayız”

Sel felaketinin yaşandığı Haziran ayında yağmurdan etkilenen konutların tümünde hasar tespit işlemi yapılması ile çalışmaların başladığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ İlçemizde yaşanan sel felaketi sonrasında bütün personelimizi seferber ettik. Ekiplerimiz depo, dükkan ve evleri su ile dolan vatandaşlara gece gündüz hizmet sundu. İlçe genelinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında su tahliyesi, yıkılan duvarların tamiratı ve yapımı, alan temizliği, asfalt ve bordür onarımı gibi işlemleri aralıksız sürdürdü. Bunun yanında eşyaları kullanılamaz hale gelen ailelere yardımında bulunduk. Yenimahalle Belediyesi zor gününde vatandaşın yanındadır. Bir daha böylesi felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyor, selden etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.