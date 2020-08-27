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Yenimahalle'de seyyar operasyonu

Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, uygunsuz yerlerde ve sağlıksız koşullarda trafiği de engelleyerek satış yaşan seyyar satıcılara operasyon düzenledi. 
Yenimahalle'de seyyar operasyonu

Operasyon kapsamında Yenimahalle Merkez, Şentepe, Batıkent ve Serhat’ta denetim yapan zabıta ekipleri, uygunsuz yerlerde satış yapan ve gürültü kirliliğine de neden olan 16 adet terazi ile seyyar mallarına el koyarken toplamda 3 bin 990 Türk Lirası para cezası kesti, 14 aracı da parka çekti.

seyyar-denetim-(1).jpegPandemi dolayısıyla ilçe genelinde denetimlerine aralıksız devam eden Yenimahalle Belediyesi Zabıta ekipleri, son 2 günde yaptığı denetimlerde, izinsiz ortamlarda sağlıksız gıdalarla vatandaşın sağlığını tehlikeye atan seyyarları satıştan men etti. 

Halk sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyiz 
Sağlıklı koşullarda gıda üretimi ve satış yapılması için denetimlere devam edeceklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Pandemi nedeniyle hijyenin hayatımızın merkezi olduğu bu günlerde açıkta, nerede, nasıl üretildiği, bekletildiği belli olmayan ürünlerin halka satılmasına müsaade edemeyiz. Seyyar satıcılar trafik akışını da engelliyor ve gürültü kirliliğine neden oluyorlar. Üstelik vergisini veren, bu şartlarda ayakta kalmaya çalışan kayıt altındaki esnafımızın da hakkını korumak zorundayız. Bu nedenle Yenimahalle’de seyyar satışlara izin vermiyoruz ve düzenli denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi. 

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