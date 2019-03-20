Yenimahalle'de Tiryaki, Yaşar'ı solladı

Başkent'te en büyük yarışın yaşandığı ilçelerden Yenimahalle'de Cumhur İttifakı'nın adayı Veysel Tiryaki, CHP'li Fethi Yaşar'ı solladı. İşte son Yenimahalle anketinin sonucu:

Başkent'te en büyük çekişmenin yaşandığı ilçelerden Yenimahalle'de Cumhur İttifakı'nın adayı Veysel Tiryaki, CHP'li Fethi Yaşar'ı solladı.

İşte son Yenimahalle anketinin sonucu:

MAK Danışmanlık, Başkent ilçelerinde yeni bir anket yaptı.

Açıklanan anket sonucuna göre, Yenimahalle'de Cumhur İttifakı'nın adayı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki yüzde 45.7 oy oranı ile birinci.

Anketten CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise yüzde 43.1 çıktı.

MAK anketinden çıkan yüzde 6'lık kararsız seçmen oranı dikkat çekti.

CHP KALESİ YIKILIYOR MU?

Yenimahalle'de CHP'li Fethi Yaşar iki dönemdir açık ara oyla kazanıyordu. Yaşar'la birlikte Yenimahalle "CHP'nin kalesi" olarak anılmaya başlanmıştı. 2 dönemdir CHP'de olan ilçede, son yapılan referandum ile genel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 50'nin altında kalmışı. 31 Mart seçimlerinde Yenimahalle'de Cumhur İttifakı'nın adayı Veysel Tiryaki'nin galip gelmesi halinde "CHP'nin bir kalesi yıkılmış" olacak.

Bu arada, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi'nin anketinden de Veysel Tiryaki birinci çıkmıştı.

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