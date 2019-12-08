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Yenimahalle'de tiyatro sezonu açıldı

Yenimahalle Belediyesi, ‘Romantizma’ isimli tiyatro oyunu ile Yenimahalle’de tiyatro sezonunu açtı. 
Yenimahalle'de tiyatro sezonu açıldı

4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda ücretsiz sahnelenen kahkaha dolu oyunu, Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar da tiyatro severlerle birlikte izledi.
Televizyon ekranlarının sevilen iki ismi Janset ve Gökçe Özyol’un sahnelediği oyunda, evliliklerinin 20. yıl dönümünde içlerinde ukde kalan ve yapamadıkları düğünü yapmaya karar veren ama birbirinden iki ayrı düğün hayal eden karı kocanın komik hikâyesi anlatıldı.

Kahkaha gecesine Yenimahallelilerden tam not

Yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan “Bir evlilik hastalığı”nı sahneye taşıyan 2 perdelik komedi, eğlenceli bir oyun seyredip hoşça vakit geçiren Yenimahallelilerden tam not aldı.
'Bir Kadın Bir Erkek' dizisinin senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atakan ve Zeki Enes Akkan’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Oktay Şenol’un yaptığı oyunun finalinde, Janset ve Gökçe Özyol ayakta alkışlanırken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da tüm Yenimahalleliler adına başarılı tiyatroculara çiçekle teşekkür etti. 

 

Sanat bir ülkenin can damarıdır

Yenimahalle’nin Başkent’in kültür-sanat ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Yaşar “Sanat bir ülkenin can damarlarından biridir. Ekonomide sosyal yaşam da sanatla iç içedir. Bir ülkede demokrasi güçlüyse sanat da, kültür de güçlüdür. Artık dünya ülkelerinin değerleri sadece ekonomik değerlerle ölçülmüyor. Sanata ve kültüre verdiği değerlerle ölçülüyor. Göreve geldiğim günden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’da kültür evlerini, tiyatro salonlarını açmak ve kültüre hizmet etmek için bütçemizin, gücümüzün çok üstünde hizmet yapmaya çalışıyoruz” dedi. 


 

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