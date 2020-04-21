Yenimahalle’de toplu taşımaya maskeli önlem

Yenimahalle Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışan tüm dolmuş, taksi ve özel halk otobüslerine maske ve el dezenfektanı dağıtmaya başladı.

Toplu taşım aracı kullanan şoförlere maske ve dezenfektan dağıtımına katılarak görevlerinde kolaylıklar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle Belediyesi olarak virüsün vatandaşlar arasında yayılım hızını azaltmak için özveriyle çalışıyoruz. Gün içinde görev yerlerine gitmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlığı için toplu taşım araçlarına maske ve dezenfektan desteği veriyoruz. Özlem duyduğumuz güzel günlere dönebilmek adına Yenimahalle Belediyesi tüm birimleriyle çalışmaya devam ediyor” dedi.

80 bin maske toplu taşıma araçlarına veriliyor

Tüm ülkede olduğu gibi Yenimahalle’de de valiliğin duyurusu ile toplu taşıma araçlarına maskesiz binilemeyecek. Bu nedenle harekete geçen Yenimahalle Belediyesi, toplu taşımayı kullanmak zorunda olan ve maskesi olmayan vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için ilçede hizmet veren dolmuş, taksi ve özel halk otobüslerine toplam 80 bin maske dağıtıyor.



Yenimahalle Belediyesi, toplu taşım aracı kullanan vatandaşların alması için 330 dolmuş, bin 110 taksi ve özel halk otobüslerine maske ve dezenfektan desteği sağlayarak, evinden hazırlıksız çıkan, maskesi olmayan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Tedbirlere uymalıyız

Salgının yayılmasını önlemek adına devlet yetkililerinin aldığı kararlar çerçevesinde her türlü önlemi titizlikle yerine getirdiklerini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkisi altına alan Corona virüsüne karşı tüm birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma içerisinde en az hasarla atlatacağız. Yeter ki yasaklara ve sosyal mesafe kurallarına uyalım.” diye konuştu.