  • BIST 96.471
  • Altın 362,690
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Yenimahalle’de veresiye defterleri kapatılıyor

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı veresiye defterlerinin kapatılması çağrısına da tam destek verdi. 
Yenimahalle’de veresiye defterleri kapatılıyor

Bu kapsamda Yenimahalleli hayırseverler, Yenimahalle Belediyesi’nin destek talebine cevap verdi.  İlçede ilk etapta belirlenen 100 bakkalın veresiye defterleri Yenimahalle zabıtası eşliğinde bir bir kapatılmaya başladı. 

Komşusu açken tok yatan bizden değildir 

Yenimahalle’nin kampanyasına ilk günden hayırseverlerden destek gelmeye başladı. İlçede 100 bakkalın borç defterleri kapatılırken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da iyilik hareketine destek veren yurttaşlara canı gönülden teşekkür etti. 

gvn_4614.jpg
Her fırsatta dayanışmanın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Yaşar “ ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Hadis-i Şerifine en çok tutunmamız gereken günlerden geçiyoruz. İş yerlerinin kapandığı, hemşerilerimizin işsiz kaldığı bu günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın başlattığı iyilik hareketine destek vererek bu zor günlerde vatandaşlarımıza destek olmak isteyen hemşerilerimiz bize ulaşmaya başladı. İlçemizde tespit ettiğimiz 100 bakkalda veresiye borçları ödenmeye başladı. Bize güvenerek, bizi vesile kılarak bu dar günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bakkallara olan borcunu kapatan tüm iyi insanlara teşekkür ediyorum” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Belediyesi sokakları yıkamaya ve dezenfekte etmeye devam ediyor10 Nisan 2020 Cuma 05:47
  • Gölbaşı Belediyesi larvaların olabileceği noktaları ilaçladı10 Nisan 2020 Cuma 04:49
  • Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım sektörüne destek10 Nisan 2020 Cuma 03:50
  • Mamak'ta parklara bahar bakımı10 Nisan 2020 Cuma 00:27
  • Etimesgut Meydanı güvercinlere kaldı10 Nisan 2020 Cuma 00:21
  • 55 bin nüfuslu Kahramankazan'da topyekûn yardım seferberliği09 Nisan 2020 Perşembe 03:10
  • Mamak Belediyesinden sağlık çalışanlarına çorba jesti09 Nisan 2020 Perşembe 02:56
  • Sokak hayvanları tedaviden sonra yuvalarına kavuştu09 Nisan 2020 Perşembe 02:17
  • Başkan Altınok: Öz kaynaklarımızla maske ve dezenfektan üretiyoruz09 Nisan 2020 Perşembe 01:54
  • Pursaklar komşusuna sahip çıkıyor09 Nisan 2020 Perşembe 01:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti