  • BIST 1.180
  • Altın 525,968
  • Dolar 8,4085
  • Euro 9,9351
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Yenimahalle’de virüse karşı etkin mücadele

Pandemi süreci boyunca ilçe genelinde maske ve dezenfektan üreterek dağıtımını yapan Yenimahalle Belediyesi, her ayın ilk haftasında düzenli olarak metro istasyonlarında on binlerce maske ve dezenfektanı vatandaşlara ulaştırıyor.
Yenimahalle’de virüse karşı etkin mücadele

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla maske ve dezenfektan dağıtımının ikincisini Batıkent metro istasyonunda gerçekleştirilen Yenimahalle Belediyesi ekipleri hafta boyunca; OSTİM Metro, Hastane Metro, İvedik Metro ve Yenimahalle Teleferik İstasyonu gibi birçok noktada ilçe sakinleri için 25 bin maske ve 10 bin şişe dezenfektan dağıtımı yapacak.

gvn_0074.jpg

Yenimahalle Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın temas yoğunluğunun ve virüs yayılma tehlikesinin yüksek olduğu noktalarda halk sağlığını koruyarak, virüsle etkin mücadeleyi amaçlıyor.

Yaşar “Virüsle mücadele devam ediyor”
Corona Virüs vakalarının Türkiye’de görülmeye başladığı Mart Ayı’ndan bu yana virüsle mücadele ettiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak Mart Ayı’ndan bu yana ilçemizde gerek dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları, gerekse vatandaşın kişisel temizliğinde kullanması ve virüsten korunması amacıyla maske ve dezenfektan üretimi gibi sayısız hizmetin altına imza attık. Vatandaşımız bu beladan tez zamanda kurtulsun istiyoruz.  Karşıyaka Kapalı Pazaryeri Nefes Engelliler Sosyal Tesisi içerisinde kurduğumuz üretim atölyesinde maske, dezenfektan ve kolonya üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

gvn_0114.jpg

Yaşar, “Pandemi süreci vatandaşa ek maliyet getiriyor”
Maske ve dezenfektan ücretlerinin çalışmak zorunda olan ve gün içinde dışarı çıkmak durumunda kalan dar gelirli vatandaşa ek maliyet getirdiğini ifade eden Yaşar, “Vatandaşımız zaten ekonomik olarak bir dar boğazın içerisinde yaşıyor. Her zaman vatandaşının yanında olmayı görev edinmiş bir belediye olarak taksi, dolmuş, otobüs durakları, karakol amirlikleri, muhtarlıklar, pazar yerleri ve metro istasyonları gibi birçok noktada bu güne kadar kendi üretimimiz olan 875 bin adet maske, 14 ton dezenfektan ve 6 ton kolonya dağıtımını gerçekleştirdik. Ekiplerimiz halk sağlığı için çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek. Bu süreçte Yenimahalle sakinlerinin gerekli sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uyarak, kişisel temizliğine dikkat edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Mamak İlçe Teşkilatı’ndan Vefa Yemeği06 Kasım 2020 Cuma 01:35
  • Kahramankazan’da temizlik seferberliği sürüyor06 Kasım 2020 Cuma 00:33
  • Sevimli köpek yavrusu ameliyatla kurtarıldı05 Kasım 2020 Perşembe 05:33
  • Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu05 Kasım 2020 Perşembe 04:31
  • Sincan 7/24 kayıt altında05 Kasım 2020 Perşembe 03:35
  • İsmi Altındağ’da yaşayacak05 Kasım 2020 Perşembe 02:30
  • Yenimahalle’den İzmir’e yardım eli 05 Kasım 2020 Perşembe 00:30
  • Tavus kuşu parkı yapım çalışmaları hız kazandı05 Kasım 2020 Perşembe 00:30
  • Yardım seferberliğine büyük destek geldi05 Kasım 2020 Perşembe 00:30
  • 513 park kışa hazır05 Kasım 2020 Perşembe 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti