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Yenimahalle’de yaralar sarılıyor

Yenimahalle Belediyesi sel mağdurlarının yanındaYenimahalle Belediyesi, 11 Haziran Perşembe günü başlayan ve 3 gün süreyle Ankara genelinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen konutların tespitini yapıyor.
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor

Yağışların ilk başladığı andan itibaren ilçe sakinlerinden gelen ihbarları değerlendirerek istinat duvarlarının yıkılması ile oluşan hafriyatları alan ve suları boşaltan belediye, eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara da yardım elini uzatmaya hazırlanıyor. Belediye, ilçe genelinde yağmurdan etkilenen konutlarda hasar tespit işlemi gerçekleştiriyor.

Belediye meclisinden sel mağdurlarına yardım eli

Belediye Meclisi’nde alınan doğal afet durumunun ortaya çıkması ve sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması kararı doğrultusunda; Demetevler, Batıkent, Yenimahalle merkez, Şentepe, Varlık ve Gazi mahallelerinde 65 ayrı hane tek tek incelenerek öncelik durumuna göre tadilat, badana, boya ve eşya yardımı yapılması gerekenler tespit ediliyor.

Yaşar “Selden etkilenen vatandaşın yanındayız”

Sağanak yağıştan etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz, sel felaketinin ilk gününden başlayarak 160 personel, 12 adet iş makinesi ile ev, depo ve dükkanları su basan vatandaşımıza aralıksız hizmet ediyor. İlçe genelinde 104 noktaya su tahliyesi için müdahale ettik. Bunun yanında aşırı yağışlardan hasar gören 12 bölgeye asfalt ve bordür onarımı, istinat duvarı yıkılan 9 noktada alan temizleme ve onarım işlemi gerçekleştirdik. Bununla birlikte sel felaketi sonrasında ekiplerimiz etkilenen binaları kontrol ederek hasar tespiti yapıyor. Vatandaşımızın gereken ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Zor gününde Yenimahalle sakinlerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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