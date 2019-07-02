Yenimahalle'de Yaz Konserleri başladı

Yenimahalle Belediyesi, yaz konserlerine devam ediyor. Yenimahalle Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleştirilen konsere, yüzlerce vatandaş katıldı.

Yenimahalleliler, yorumlanan muhteşem şarkılar ve türkülerle eğlence dolu bir yaz akşamı yaşadı. Karadeniz’in unutulmaz sanatçısı Kazım Koyuncu’nun da şarkılarının seslendirilerek sahnede anıldığı gecede, dinleyiciler hüznü ve sevinci bir arada yaşadı. Türk Halk ve Sanat müziği eserleri, Karadeniz türküleri ve anonim türkülerin seslendirildiği gecede, ilçe sakinleri hareketli şarkılar eşliğinde halay çekip, horon tepti.

İlk olarak Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleşen yaz konserleri, Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. İlçe sakinleri, Yenimahalle Belediyesi’nin resmi internet sayfasında yayınlanan etkinlik takvimi ile konserlerin gün ve tarihlerini öğrenebilecek.

“Yaşamaktan keyif alınan bir Yenimahalle”

Yenimahalle’de ilçe sakinlerinin yaz akşamlarında evlerinde kapalı kalmamaları için konserlerin yaz boyu süreceğini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde vatandaşlarımız kültür ve sanattan uzak kalmasın, aileleri ve komşuları ile birlikte vakitlerini eğlenerek geçirsin diye her yıl konserler düzenliyoruz. Yaz aylarında düzenlediğimiz bu etkinliklerde çocuk, genç, yaşlı tüm ilçe sakinleri bir araya geliyor, keyifli bir yaz akşamı geçiriyor. Amacımız Yenimahalle’yi yaşamaktan keyif alınan bir ilçe haline getirmek ve hayata geçirdiğimiz projelerle bu hedefi büyük ölçüde başarıyoruz” dedi.