Yenimahalle'de yaz okulları başlıyor

Yenimahalle Belediyesi YENİMEK yaz okullarına kayıtlar başladı.

Yaz tatilini Ankara’da geçirecek, yoğun eğitim döneminden bunalan 7-14 yaş arası çocukların yaz dönemini eğlenerek öğrenmesi amacıyla kurulan YENİMEK yaz okullarına start verildi.

21 Kurs Merkezinde verilecek yaz okulu eğitimi için kayıtlar 10 Haziran-28 Haziran arası tüm kurs merkezlerinden yapılabilecek. Yenimahalle’de çocukların kişisel gelişimine ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sunan yaz okullarında 1 Temmuz Pazartesi günü eğitim başlıyor.

Yaz okulunda yok yok

Bilgisayar kullanımı, Drama, Gitar, Bağlama, Bateri, Satranç, Yağlı Boya Resim, Takı Tasarımı, Dekoratif Ahşap Süsleme, İşaret Dili gibi birçok branşta alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim verilecek.



Her yıl açılan yaz okulları aracılığı ile binlerce çocuğun yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayan Yenimahalle Belediyesi, 2018 yılında 4500 Yenimahalleli çocuğun yaz okulunda eğitim almasına fırsat sundu.

“Çocuklarımızın eğitimi her zaman önceliğimiz olmuştur”

Yenimahalle’de göreve geldiği günden beri hazırlanan tüm projelerde önceliğin çocuklara ve kadınlara verildiğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “YENİMEK Kurs Merkezleri Yenimahalle’de ilçe sakinlerinin eğitimi ve kişisel gelişimi amacıyla açmış olduğumuz ve gurur kaynağı olarak gördüğümüz bir projenin ürünüdür. Bu merkezler aracılığı ile gencinden yaşlısına tüm ilçe sakinleri evlerinde kapalı kalmaktan kurtuluyor, kendini geliştirmek ve yeteneğini keşfetmek için fırsat buluyor. Geleceğin söz sahibi insanlarının Yenimahalle’den çıkmasını amaç edinerek, çocuklarımız için hazırlanan yaz okulu eğitim programına büyük önem veriyoruz. İlçemize kazandırdığımız tüm yatırımlarda öncelik olarak çocuklarımızı görüyoruz. Ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine gelmesinde çocuklarımız etkin rol oynayacaktır. Bu anlayışla Yenimahalle’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.