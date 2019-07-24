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Yenimahalle'de yeni yollar açılıyor

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Yuva, Susuz ve Dempa Sanayi Sitesi’nde yeni imar yollarını açıyor.
Yenimahalle'de yeni yollar açılıyor

5 kilometrelik yeni yol açılması ile ilgili hummalı bir çalışma yürüten ekipler, bölgedeki çalışmaları kış şartlarına kadar kesintisiz sürdürecek.  
Hafta sonu çalışmaları yerinde incelemek için yola koyulan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar çalışmaları yerinde inceledi. Yenimahalle’yi karış karış gezen Yaşar, çalışmaların durumu hakkında bürokratlarından bilgi aldı, denetimlerde bulundu. 

Yeni yollar bölgedeki trafiği rahatlatacak

Amaçlarının Yenimahalle'yi Ankara'nın en temiz, en düzenli ve en gelişmiş ilçesi yapmak olduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “Asfalt, kaldırım, bordür çalışmalarıyla ilçemizi estetik bir görüntüye kavuşturuyoruz. Yeni yollar bölgedeki trafiği rahatlatacak. Bu yollar sayesinde vatandaşlarımız evine, işine ayağı çamura değmeden kolayca ulaşacak. Belediye başkanları halka hizmet etmek için vardır.

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Ben de herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle için son sürat çalışmaya devam ediyorum. Yaz-kış demeden yaptığımız inşaatları, çalışmaları inceliyorum. Tatilim yok, keyif yapabileceğim bir vaktim yok; benim tatilim de, keyfim de vatandaşlarımızın yüzünün gülmesidir” dedi.

200 bin metrekare yol açılacak

2018 yılında bölgeye toplamda 85 bin 106 ton asfalt dökerek hedefini yüzde yüzün üzerinde gerçekleştiren, bozuk ve asfaltsız tek bir yol bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, 2019 asfalt hedefini de 100 bin ton olarak açıkladı. Belediye, 2019 yılında; 60 bin metre bordür, 200 bin metrekare yol açımı, 70 bin metrekare tretuvar, 150 bin metreküp malzemeli bakım, 400 bin metreküp hafriyat alımı ve 400 bin metrekare alan düzenlemesi hedefine doğru da hızla ilerliyor. 


 

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