Yenimahalle'de yeşile yatırım sürüyor

Yenimahalle Belediyesi, 2021 yılı için söz verdiği park yapım ve revize çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde 6 yeni parkın yapımı devam ederken 18 parkın da revize çalışmaları sürüyor.

İlgili bürokratlarıyla birlikte yapımı devam eden parkları gezen ve bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de yeşile ve doğaya olan yatırımlarımız 2021 yılı sonuna kadar aralıksız sürecek. Bu yıl ilçemize 2‘si tema park olmak üzere 14 yeni park daha kazandıracağız. Bunun yanında bakım ve tadilat ihtiyacı olan 36 parkımızı da baştan aşağı yenileyerek ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.



“Geleceğimiz için daha fazla ağaç dikeceğiz”

Yenimahalle’de yeşili korumak ve doğaya sahip çıkmak için çevreye önem veren projelerin altına imza attıklarını belirten Yaşar, “2021 yılında ParkBahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemize 14 adet yeni park kazandıracağız. Bunun yanında çocuk oyun alanları ve oturma alanları tahrip olan parklarımızı tümüyle yeniliyoruz. Mutlu ve huzurlu yarınlar için ağaca ve yeşile önem vermeliyiz. İlçemizde her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Parklarımız da bulunan ağaçlandırma alanlarının da sayısını artırarak Yenimahalle’nin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Ekipler her yerde

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; 3’ü Turgut Özal Mahallesi’nde olmak üzere Susuz, Yenibatı ve Kardelen mahallelerinde yapımı devam eden 6 yeni parkın çalışmalarını sürdürürken,İnönü, Gazi, Emniyet, Kentkoop, Yenimahalle merkez, Barıştepe, Güventepe, Yeşilevler, Demetevler, İlkyerleşim, Şentepe, Uğur Mumcu, Ergazi mahallelerinde bulunan parklarda da revize çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



