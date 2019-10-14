  • BIST 96.716
  • Altın 283,327
  • Dolar 5,9124
  • Euro 6,5191
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Yenimahalle'de “Yüzde Yüz” adlı Fotoğraf Sergisi açıldı

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Portre ve Portre Fotoğrafçılığında Uzun Pozlama Atölyesi’nin gerçekleştirdiği “Yüzde Yüz” adlı Fotoğraf Sergisi açıldı.
Yenimahalle'de “Yüzde Yüz” adlı Fotoğraf Sergisi açıldı

Serginin açılış kurdelesini Danimarka Büyükelçisi Svend Olling, OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar VE AFSAD Başkanı Koray Olşen ile birlikte kesen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin sanatın merkezi olması beni çok mutlu ediyor” dedi.

“Yenimahalle sanatın ve sanatçının evidir”

Sergiyi dolaşan Yaşar, 16 atölye öğrencisinin 4 aylık çalışmaları sonucu ortaya çıkan fotoğrafları dikkatle inceledi.
Uzun pozlama, soyutlama, düşük ve yüksek ışık gibi tekniklerin kullanıldığı fotoğraf sergisini çok beğendiğini dile getiren Yaşar, “Yenimahalle sanatın ve sanatçının evidir. Elimizden geldiğince sanata gönül vermiş herkese destek olmaya ve sanatçılarla sanatseverleri buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de AFSAD’ın sergisine ev sahipliği yaptık. Hepsinin emeğine sağlık. Birbirinden güzel ve yaratıcı portreler ortaya koymuşlar. Fotoğrafçı arkadaşlarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Fotoğraflarda photoshop yok

Eğitmen Filiz Çarkoğlu ise fotoğrafların değişik tekniklerde çekildiğinin ve hiçbirinde photoshop kullanılmadığının altını çizerek, ev sahipliğinden ötürü Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi ilçe genelindeki pazar alanlarında denetimlerini sıklaştırdı12 Ekim 2019 Cumartesi 00:57
  • Keçiören Belediyesi nikâhlarda çiftlere meyve suyu ve pasta ikramı da yapıyor12 Ekim 2019 Cumartesi 00:55
  • Gölbaşı Belediyesi'nden anlamlı etkinlik12 Ekim 2019 Cumartesi 00:53
  • Emine Erdoğan Etimesgut Belediyesi'nin engelsiz yaşam merkezini ziyaret etti12 Ekim 2019 Cumartesi 00:49
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti veriyor12 Ekim 2019 Cumartesi 00:46
  • Bahçıvanlık Kursu’na her yaş ve meslek grubundan Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor12 Ekim 2019 Cumartesi 00:44
  • Altındağ'da eller Türk ordusu için semaya kalkıyor12 Ekim 2019 Cumartesi 00:41
  • 2023 Yılında Kızılcahamam'a Çöp Aracı Girmeyecek11 Ekim 2019 Cuma 00:38
  • Siteler esnafı ANKAMOB'un düzenlediği kültür gezileriyle Şanlıurfa'yı gezdi11 Ekim 2019 Cuma 00:34
  • Mamak Tuzluçayır Abidinpaşa ve Aşıkveysel mahalleleri baştan sona temizlendi11 Ekim 2019 Cuma 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti