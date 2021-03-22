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Yenimahalle’de yüzme ve spor kursları açılıyor

Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde bulunan 4 büyük yüzme havuzu ve spor kompleksinde üye alımlarına başlandı.
Yenimahalle’de yüzme ve spor kursları açılıyor

Covid-19 kapsamında tüm sağlık ve hijyen tedbirlerinin alındığı ve TSE tarafından Covid-19 Güvenli Hizmet Belgeli tesislerde birçok spor branşında kurslar açılarak öğrenci kabulüne başlandı. 

Tüm alanlar aktif
Havuzlarda bulunan tüm alanlar aktif olarak hizmet vermeye başlarken, tüm alanlarda tedbirler alındı. Çocuk Yüzme Kursları, Total Body, Boks, Çocuk Jimnastik, Pilates, Zumba, Kick Boks, Çocuk ve Yetişkin Özel Yüzme Kursları gibi alanlarda hizmet verecek tesisler pandemi sürecinde evlerinde bunalan vatandaşların yeniden form tutması ve sağlıklarına kavuşması için vatandaşları bekliyor. 

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Çocuk Kurslarına yoğun ilgi
Tesisler bünyesinde 3-4 Nisan’da başlayacak çocuk kurslarına yoğun ilgi devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve pandemi tedbirlerinin uygulanacağı kurslarda çocuklar hem yüzmeyi öğrenecek, hem de sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürecekler.

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Tesislerden faydalanmak veya kurslara katılmak isteyen vatandaşlar; Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 354 52 28-29, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 251 81 80, Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 343 45 40-50 ve Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için de 566 00 03 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilir, detaylı bilgi alabilirler.

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