Yenimahalle’den eğitime temiz destek

Yenimahalle Belediyesi üniversitelerin açılmasıyla birlikte binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Ankara Üniversitesi Beştepe Kampüsü’nü baştan aşağı temizledi.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte Ankara Üniversitesi Beştepe Kampüsü’nde temizlik çalışması yapan Yenimahalle Belediyesi, virüs bulaş riskini en aza indirmek amacıyla dezenfekte işlemi de gerçekleştirdi.

Üniversite genelinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapan Yenimahalle Belediyesi ekipleri, çöp ve temizlik işleminin yanında inşaat çalışması yürütülen bölgelerde de görüntü kirliliğinin önüne geçmek için hafriyat alımı gerçekleştirdi.

Eğitim için her desteği veriyoruz

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım anlamına geldiğini de belirten Başkan Yaşar “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim konusunda devletin tüm kurumları ile uyum içerisinde çalıştık ve elimizden gelen her desteği verdik. Devlet okullarına ihtiyaçları doğrultusunda gerek inşaat ve tadilat gerekse ekipman konusunda gereken desteği sunuyoruz. Amacımız ülkemizin çağdaş yarınlara kucak açması. Bunun tek yolu kaliteli ve donanımlı eğitim almış bireylerin yetişmesinden geçiyor. Yeni eğitim döneminde de pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan eğitim kurumlarımıza imkanlarımız ölçüsünde gereken desteği sunacağız” dedi.



