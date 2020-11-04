Yenimahalle’den İzmir’e yardım eli 

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yenimahalle Belediyesi bölgeye yardım elini uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Yenimahalle’den araçlara yüklenen–5 dereceye kadar dayanıklı bin adet uyku tulumu ve 2 bin adet battaniye deprem bölgesine ulaştırılırken, Yenimahalle Belediyesi’nin mobil mutfağı da ekipmanlarıyla birlikte bölgede ihtiyaca göre değerlendirilecek.

Deprem gerçeğini görüyor, gereğini yapamıyoruz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Allah bu acıları bir daha göstermesin. Türkiye, doğusuyla batısıyla bir deprem bölgesi. Ciddi fay hatlarının geçtiği bir vatanda yaşıyoruz. Deprem olduğu zaman depremi nasıl ucuz atlatabiliriz diye bilim adamları, siyasetçiler, halk, medya konuşuyor ama depremden bir süre sonra yine eski yaşantımıza dönüyoruz. Deprem gerçeğini bilerek yapılar yaparsak, altyapı yaparsak, ona göre kendimizi, deprem gerçeğine göre vatandaşımızı bilinçli bir hale getirirsek mal ve can kaybı olmaz. Bunun olmadığı ülkeler de var. 7'nin üzerinde şiddetli deprem olan ülkelerde can kaybı duymuyoruz ama Türkiye'de bunları yaşıyoruz. Bunların yaşanmaması içinde hepimizin el ve gönül birliğiyle depreme göre ülkemizi hazırlamak, kaynaklarımızı o şekilde kullanmak için çaba sarf etmeliyiz. Eğitimle bunu insanlarımıza anlatmalıyız” dedi.

Gün dayanışma günü

Yaşar, “Gün dayanışma günü. El birliği ile yaraları sarmak gerekiyor. Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bu acı olayın tekrar yaşanmaması en büyük dileğimiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.