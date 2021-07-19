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Yenimahalle'den Kurban Bayramı için sağlık uyarısı

Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Doktor Şahin Engin Kargın, pandemi sürecinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sosyal mesafe, temizlik ve beslenme konusunda uyardı.
Yenimahalle'den Kurban Bayramı için sağlık uyarısı

Koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı’nda diğer yıllara oranla daha dikkatli olmamız gerektiğini vurgulayan Doktor Kargın “Kurban satış ve kesim noktalarında vatandaşların ateş ölçümü yapılarak maske kullanımına dikkat edilmelidir. Koronavirüs semptomları taşıyan vatandaşlarımız kesinlikle evden çıkmamalıdır” dedi.

“Salgın bitmedi devam ediyor”

Kurban pazarlığı yaparken tokalaşmadan kaçınılması ve kesim alanında sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurgulayan Kargın, “65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların kurban alanlarına girmemeleri virüsten korunmada büyük önem taşıyor. Bunun yanında kesim sonrası hastalık şüphesi taşıyan etlerin veteriner hekimlerce kontrolü yapıldıktan sonra tüketilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca kalabalık bayram sofralarından, el öpmelerden, sarılmalardan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Çünkü salgın bitmedi, devam ediyor. Vatandaşlarımız bunun bilincinde olmalı” diye konuştu.

Bayramda et ve tatlı tüketimini azaltmalıyız

Kurban kesimi sırasında ve dağıtım aşamasında hijyen kurallarına maksimum düzeyde uyulması gerektiğini de sözlerine ekleyen Doktor Engin Kargın, “Kurban kesimi ve dağıtımı yapılırken ete temas eden vatandaşlar kesinlikle eldiven kullanmalıdır. Kesim sonrasında dağıtılacak etler tek kullanımlık poşetlere konulmalı ve dağıtım yapılırken eller dezenfekte edilmelidir. Kronik hastalığı olan, yüksek risk grubundaki bireyler, Kalp-damar hastaları, diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları pandemi nedeniyle bayram sürecinde et ve tatlı tüketimine dikkat etmelidir. Ayrıca havaların sıcaklığı ve pandemi sürecini birlikte düşünerek bayramda risk grubundaki bireyler günlük (2-2,5 lt) su tüketmelidir” dedi.

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