Yenimahalle’den Şentepe’ye kapalı pazar yeri müjdesi

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların temiz ve güvenli bir şekilde hizmete ulaşması amacıyla Şentepe bölgesine kapalı pazar yeri ve sosyal tesis yapımına başlıyor.

İçerisinde çok amaçlı salon, YENİMEK kurs merkezi, etüd merkezi, kütüphane, poliklinik, zabıta noktası, pazar alanı, mescid ve kafeterya gibi ilçe sakinlerine hizmet odaklı birçok noktayı barındıran Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, 7 bin 500 metre kare inşaat alanına sahip olacak.

Yenimahalle’de Pazar alanlarına yeni bakış açısı

Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkezler yerine vatandaşın sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçlarını da karşılayan noktalar haline getirmeyi amaçlayan Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı projelerle kapalı Pazar yerlerini vatandaşın buluşma noktası haline getiriyor.

Şentepe bölgesinde toplam 3 kat şeklinde yapımı planlanan kapalı Pazar yeri ve sosyal tesisler, eğitim, kültür, sanat ve sağlık gibi 7’den 70’e ilçe sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

“Vatandaşa doğru ve dürüst hizmet için çalışıyoruz”

Yenimahalle’ye kazandırılan tüm projelerin temelinde vatandaş odaklı hizmetin olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçe’nin dört bir yanına kazandırdığımız kapalı pazar yeri ve sosyal tesislerimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun talep görüyor. Pazar yerleri konusunda ilçemize yeni bir bakış açısı kazandırdık.

Şentepe’de yapımını planladığımız kapalı pazar yeri; vatandaşın hobi ve meslek edinmek amacıyla eğitim alacağı YENİMEK, sağlık hizmetinden faydalanması için poliklinik, gençlerimizin eğitim desteğini sağlamak amacıyla etüd merkezi ve kütüphane gibi birçok noktayı içerisinde barındıracak. Ayrıca sosyal tesisimizde kültürel faaliyetler ve konferansların geçekleştirilmesi amacıyla bir de çok amaçlı salon bulunacak. Yenimahalle’de vatandaşa doğru ve dürüst hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşın huzur ve mutluluğu için projelerimiz tüm hızıyla devam edecek” şeklinde konuştu.