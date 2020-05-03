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Yenimahalle’den vatandaşa psikolojik destek

Yenimahalle Belediyesi, virüs nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan vatandaşlar için “Psikolojik Destek Hattı” oluşturdu.
Yenimahalle’den vatandaşa psikolojik destek

İlçe genelinde virüsün görüldüğü ilk günden bu yana tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Koronavirüs salgınından etkilenen ve evlerinden çıkamayarak, psikolojik destek ihtiyacı hisseden ilçe sakinlerini yalnız bırakmıyor.

Virüsün etkileri destekle düzeliyor

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde çalışan alanında uzman 2 psikolog ve 1 sosyolog; çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapılmaksızın her yaş ve meslek grubundan vatandaşa, hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında psikolojik destek hizmeti veriyor.
Koronavirüs salgınının psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi’nin “Psikolojik Destek Hattı”ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 332 08 71 ve 335 22 96 numaralı telefondan psikolojik yardım alabiliyor.

Yaşar, “Her zaman vatandaşın yanındayız”

Yenimahalle genelinde Koronavirüs salgınının vatandaşa olan etkisini azaltmak için her türlü çalışmanın yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkemizi her yönüyle etkileyen bu virüse karşı belediye olarak tüm birimlerimizle teyakkuza geçmiş durumdayız. Koronavirüs nedeniyle günlerdir evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın bazıları psikolojik olarak zor günler yaşıyor. Psikolojik destek hattı ile kaygı ve panik hali yaşayan vatandaşımıza destek olacağız. Evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan birçok vatandaşımız var. Onları bu zor gününde yalnız bırakmayacağız, tüm imkanlarımızla Yenimahalle sakinlerinin yanında olacağız” şeklinde konuştu. 

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