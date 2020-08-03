Yenimahalle'den Yakacıkta dört dörtlük hizmet

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmalara günler öncesinden start veren Yenimahalle Belediyesi, Başkent'in en büyük, modern kurban satış ve kesim yeri olan Yakacık’ta dört dörtlük hizmet verdi.

Başkent sakinleri, Pandemi nedeniyle % 50 oranda azaltılan çadır kapasitesi ile hizmet veren, bütün temizlik ve güvenlik önlemlerinin alındığı Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanına, sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

5 dakikada hızlı ve temiz kesim

Bayram boyunca yaklaşık bin büyükbaş, 5 bin küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin kurbanlığın kesileceği alanda kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet veren belediye, ekipleriyle alanda seferber oldu.

Alanda bulunan otomatik kesimhanede kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek 4 parça halinde vatandaşlara teslim edildi.

Hijyen ve güvenlik için detaylı önlem

Hijyenik şartlarda etleri poşetleyerek kurban sahiplerine teslim eden belediye ekipleri, kesim öncesi sadece hayvanları değil, kasapları da sağlık muayenesinden geçirdi. Kasapların herhangi bir bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadığını kontrol eden ekipler, kesim süresince sosyal mesafe ve maske kullanımını hatırlatmak amacıyla vatandaşlara uyarıda bulundu.

Aynı zamanda Başkentliler için maske ve dezenfektan dağıtımını da aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, acemi kasaplara da alanda bulunan sağlık noktası ile anında müdahale etti.

Yakacık kurban kesim alanı ve sonrasında Şentepe, Demetevler, Serhat, Batıkent Andaç Pazar yerlerinde denetimlerde bulunan Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak alanda kesim yapan kasaplara kolaylıklar diledi. Kartal, "Yenimahalle Belediyesi olarak Pandemi nedeniyle hijyen ve güvenlik açısından vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için tüm ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Yoğunluğu azaltmak adına toplamda ilçenin 9 ayrı noktasında vatandaşlarımıza kurban kesim hizmeti veriyoruz. Bu süreçte kurban kesecek vatandaşların sosyal mesafe konusunda gerekli talimatlara uyması ve temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. Tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.

9 ayrı noktada kurban kesim işlemi

Yenimahalle’nin kurban kesim noktaları şöyle; Yakacık, Batıkent Andaç Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar Yeri, Şentepe Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özal Pazar Yeri, Serhat Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri ve A.Yahyalar Pazar Yeri.