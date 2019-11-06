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Yenimahalleli engelliler Samsun'u gezdi

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi’ne kayıtlı 30 kişilik engelli grubu Samsun’a geziye gitti. Belediye tarafından düzenlenen gezide engelliler gönüllerince vakit geçirdi.
Yenimahalleli engelliler Samsun'u gezdi

Toplumun her kesimini kapsayan projeleriyle engelleri ortadan kaldıran Yenimahalle Belediyesi, engelliler için gece gündüz çalışıyor. Engellilerin gezip görmesi ve eğlenmesi için düzenlenen etkinlikler kapsamında Samsun’a giden engelli grubu 2 gün boyunca dolu dolu gezdi.

Unutulmaz program

Gezi programı kapsamında, Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi ekibi ve 30 kişilik engelli gezi grubu ile birlikte sabah saatlerinde Samsun’a vardı.  Grup Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Rehabilitasyon ve Engelli Oteline giriş yapıp kahvaltı ile güne başladı. Kahvaltı sonrası Samsun ilinin eşsiz güzelliklerini keşfeden grup aynı zamanda serbest zaman dilimini değerlendirip keyifli anlar yaşadı. 1 gece 2 gün süren gezide engelliler Samsun Kent Müzesi, Bandırma Vapuru, Onur Anıtı, Kurtuluş Yolu, Amazon Köyü’nü gezerek kentin sosyokültürel yerlerini tanıma imkânı buldu.

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Her şey engelliler için

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’de ilk engelliler birimini kuran belediye olduklarını ifade ederek, “Biz belediye olarak engelleri kaldırmak için yola çıktık. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için birçok çalışma yaptık. Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’ni hayata geçirdik. Bu tesiste engelli vatandaşlarımız için birçok çalışma yapılıyor. Kurulan atölyelerde engellilerin kendini geliştirmeleri için dersler veriliyor” dedi. Yaşar, “Samsun gezisiyle de engelli vatandaşlarımızın bir nebze olsun eğlenmesini istedik. Onların mutluluğu bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
Gezinin kendileri için çok güzel geçtiğini, Samsun’u çok beğendiklerini söyleyen engelliler  “Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bizlere bu imkânları sağladığı ve yanımızda olduğu için teşekkür ederiz.  En önemlisi bizleri bugün olduğu gibi her gün düşünen bir belediye başkanımız var” dedi.

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